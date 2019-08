Slovacchia: ex premier Fico, pubblicazione messaggi Kocner è attacco organizzato a coalizione

- L'ex premier slovacco e presidente di Direzione-Socialdemocrazia (Smer-Sd), Robert Fico, ritiene che la recente pubblicazione dei messaggi telefonici scambiati dall'imprenditore Marian Kocner e da Alena Zsuzsova, entrambi inquisiti per l'omicidio del giornalista Jan Kuciak, rappresenti un attacco organizzato dall'opposizione e dalla società di sicurezza informatica Eset contro la maggioranza e il governo. Lo riporta l'agenzia di stampa "Tasr", citando le parole di Fico nella conferenza stampa tenuta oggi. "Le sorti di questo paese non possono essere determinate da comunicazioni via sms non verificate", ha dichiarato Fico, che non ha risposto alle domande dei giornalisti presenti in conferenza. (segue) (Vap)