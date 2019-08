Minori: Ruffino (FI) su affidamenti illeciti, attivare strategie per evitare ennesima cortina fumogena

- Daniela Ruffino, deputata di Forza Italia, scrive in una nota "'attivate strategie per evitare che casi di affidamenti illeciti si ripetano': così il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, rassicurava intervenendo in audizione presso la commissione parlamentare per l'Infanzia e l'Adolescenza, il 30 luglio scorso. Siamo al 16 di agosto e non sono ben chiare, per usare un eufemismo, le strategie attivate. Occorrerebbe attivare sostegni più congrui per le famiglie in difficoltà economiche e dotare di personale i servizi competenti per i necessari controlli. Invece c'è un silenzio preoccupante su questo argomento", continua la parlamentare, "mentre molte famiglie sono separate con i figli lontani dai propri genitori. Mi sembra doveroso quindi fare un accorato appello affinché ognuno faccia velocemente la propria parte con l'individuazione di un metodo che ad oggi, sinceramente non intravedo. I diritti dell'infanzia non vengono tutelati ed ho il terrore", conclude Ruffino, "che scenda l'ennesima cortina fumogena su questi gravi fatti". (Com)