Governo: Fratoianni (Si), Salvini sbraita al voto e poi si accorge che forse c'è altra maggioranza

- Nicola Fratoianni, di Sinistra italiana, definisce su Facebook Matteo Salvini "tipo da spiaggia. Al terzo cocktail apre la crisi, minaccia il presidente del Consiglio e sbraita 'al voto. Al voto'. Poi si accorge che potrebbe esserci un'altra maggioranza in Parlamento. Poi si accorge che alcuni del suo partito cominciano a chiedere spiegazioni sull'accelerazione della crisi, e allora la sbornia di onnipotenza gli passa e torna a chiedere qualche ministro in più. La sbornia di onnipotenza gli passa così tanto", aggiunge il parlamentare di Liberi e uguali, "da arrivare a negare il fatto di aver invocato il voto anticipato, ovvero esattamente ciò che tutti gli abbiamo sentito fare pubblicamente per ben 10 giorni di seguito. Come lo si può definire tutto questo?". (Rin)