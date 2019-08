Repubblica Ceca: deputata Marikova (Spd) sotto inchiesta per parole su migranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia ceca ha aperto un'indagine a carico della deputata di Libertà e democrazia diretta (Spd) Karla Marikova per dichiarazioni da lei fatte sui migranti. Lo rende noto l'agenzia di stampa "Ctk", che ha avuto conferma dell'apertura dell'indagine dalla portavoce della polizia regionale di Karlovy Vary, Katerina Krejci. La dichiarazione incriminata è stata fatta da Marikova su Facebook a gennaio. La deputata ha scritto che, siccome è proibita l'importazione di piante o animali infestanti in Unione europea, allo stesso modo dovrebbe essere impedito l'ingresso in Unione europea agli immigrati musulmani, che non sono autoctoni in Europa e, come una specie infestante, minacciano di prendere gradualmente il posto delle popolazioni indigene del continente. La polizia indaga per incitamento all'odio. (Vap)