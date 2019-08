Governo: Bertacco (Fd'I), barbarie è tentare di governare avendo perso

- Il senatore di Fratelli d'Italia, Stefano Bertacco, afferma in una nota che "la sinistra continua a parlare di barbarie. Predicano governi di unità nazionale, periodi di decantazione per combattere la deriva di destra del Paese. Ora basta alla decenza c'è un limite. Ricordo a chi parla di barbarie l'accoglienza agli immigrati dei governi di sinistra, esseri umani trattati come bestie nei centri di raccolta, solidarietà concepita esclusivamente per l'arricchimento delle cooperative rosse. Barbarie è Bibbiano. Barbarie", continua il parlamentare di Fd'I, "è tentare nuovamente di governare avendo perso. Barbarie è aver volutamente ignorato la presenza della mafia nigeriana, con i cittadini italiani che si sono visti sottrarre legalità e sicurezza nelle proprie città. Renzi, Boschi, Boldrini sono il vero pericolo di barbarie e gli italiani per i loro danni si stanno ancora leccando le ferite. La soluzione di questa crisi è ridare immediatamente la parola al popolo che è sovrano. Elezioni subito", conclude Bertacco, "per dare al nostro Paese cinque anni di governabilità". (Com)