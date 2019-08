Ucraina-Finlandia: presidente Niinisto in visita a Kiev a metà settembre

- Il presidente finlandese Sauli Niinisto ha in programma una visita ufficiale in Ucraina a metà settembre per un colloquio con l'omologo di Kiev, Volodymyr Zelensky. Quello in programma a settembre, riferisce la stampa ucraina, sarà il primo incontro tra Niinisto e Zelensky, che ha assunto l'incarico lo scorso 21 aprile. Il presidente finlandese si è recato in visita in Ucraina nel 2014, quando ha incontrato l'ex presidente Petro Poroshenko. Questo mercoledì, invece, Niinisto riceverà a Helsinki il presidente russo Vladimir Putin. (Res)