Governo: Giro (FI), Berlusconi interlocutore importante per Quirinale

- Il senatore di Forza Italia, Francesco Giro, afferma in una nota che "Silvio Berlusconi, quattro volte presidente del Consiglio, ministro degli Esteri ad interim per circa un anno e già presidente del semestre europeo dei capi di Stato e di governo dell'Unione europea, saprà dare un utile contributo al presidente della Repubblica Mattarella nelle consultazioni, che a breve si apriranno, di una crisi di governo che col passare dei giorni ha assunto profili davvero inattesi di imprevedibilità", conclude il parlamentare, "rispetto ad una logica conclusione della legislatura per restituire la voce agli elettori".(Com)