Difesa: ministero Esteri russo, false accuse Usa su "furto" tecnologie militari

- Le accuse del consigliere per la sicurezza nazionale Usa John Bolton su un presunto "furto" di tecnologie militari Usa da parte della Russia sono false. Lo ha affermato oggi la portavoce del ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova, commentando quanto sostenuto ieri da Bolton secondo cui Mosca starebbe "rubando" tecnologia militare dagli Usa per lo sviluppo di sistemi missilistici ipersonici. "Dal momento che John Bolton ha parlato di furto, lasciatemi ricordare che Washington ha rubato dagli uffici del consolato generale russo, dalla residenza del console generale a San Francisco, dalla sede della missione commerciale russa a Washington, dalla residenza del console generale a Seattle, così come da due sedi diplomatiche russe nel Maryland ed a New York", ha dichiarato Zakharova su Facebook accusando inoltre gli Usa per aver "rubato" numerose tecnologie militari a diversi paesi. (Rum)