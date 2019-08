Panama: presidente Cortizo avverte Colombia su rischio nuove tensioni commerciali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un incontro celebrato in settimana, il ministro degli Esteri Ferrer ha trasmesso all'omologo colombiano, Carlos Holmes Trujillo Garcia, il "malessere" di Panama per la decisione. Bogotà, riferisce il quotidiano "La Estrella de panama", ha risposto facendo presente che l'iniziativa delle ultime restrizioni non è del governo ma del parlamento e che l'esecutivo ha già presentato cinque ricorso di costituzionalità contro il decreto. Secondo quanto ha poi precisato il ministro panamense del Commercio internazionale, Ramon Martinez, le misure restrittive colpiscono numerose entità ma non si estende a quei paesi con cui la Colombia ha rapporti commerciali, come nel caso del paese del Canale. E ad ogni buon conto, non dovrebbe entrare in vigore prima di 90 giorni. (Mec)