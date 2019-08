Migranti: Open Arms mette in mare barche appoggio, "pericolo qualcuno si getti in acqua"

- Il comandante della Open Arms ha deciso di mettere a mare i barchini di appoggio della nave per poter intervenire rapidamente qualora qualcuno dei 134 migranti che sono ancora a bordo dovesse gettarsi in acqua come in molti - a detta della Ong spagnola - hanno minacciato di fare. Anche la guardia costiera ha inviato suoi mezzi a monitorare la nave che si trova alla fonda a poche centinaia di metri dalla costa non lontano dal porto di Lampedusa. (Rin)