Algeria: migliaia di algerini in piazza per il 26mo venerdì di protesta

- Migliaia di algerini sono scesi nuovamente in piazza in diverse città del paese per il 26mo venerdì consecutivo di protesta per chiede un vero cambiamento del paese. Secondo quanto riferiscono osservatori locali, un ingente dispositivo di sicurezza è stato dispiegato sui luoghi delle proteste, in particolare nel centro della capitale Algeri. I manifestanti hanno nuovamente richiesto uno “Stato libero, democratico e civile”. Come già annunciato lo scorso 9 agosto, anche oggi i manifestanti hanno minacciato di ricorrere “alla disobbedienza civile” se le autorità non ascolteranno e soddisferanno le loro richieste. Intanto ieri i membri della Commissione per la promozione del dialogo algerina (Cnd), guidati dal presidente Karim Younes, hanno incontrato una delegazione dell'Unione generale studentesca libera (Ugel). Nel corso della riunione, il segretario generale dell'Ugel, Salah Eddine Douadji, ha sottolineato "la ferma posizione dell'Unione sull'utilità del dialogo".(Ala)