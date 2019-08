Migranti: Magi (+Europa), gravissimo se Guardia costiera nega sbarco Open Arms, Conte intervenga

- Riccardo Magi, deputato radicale di +Europa, afferma in una nota che "è gravissimo che, come denunciato dal legale della Ong, sia la Guardia costiera a negare l'attracco a Lampedusa della nave Open Arms, mentre a bordo la situazione si fa di ora in ora più drammatica. Ancora una volta le autorità italiane trattengono su una nave dei naufraghi violando non solo il diritto internazionale, ma anche la legge italiana, che le obbligherebbe a condurli rapidamente negli appositi centri per le operazioni di identificazione e per l'eventuale richiesta di protezione internazionale". (segue) (Com)