Migranti: Magi (+Europa), gravissimo se Guardia costiera nega sbarco Open Arms, Conte intervenga (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'articolo 10-ter del Testo unico sull'immigrazione - dice Magi - è chiarissimo sul punto: lo straniero rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera interna o esterna ovvero giunto nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare", prosegue la nota, "è condotto per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso appositi punti di crisi (i cosiddetti hotspot), presso i quali sono effettuate le operazioni di rilevamento foto-dattiloscopico e segnaletico (anche ai fini del rispetto della normativa europea), ed è assicurata l'informazione sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito". (segue) (Com)