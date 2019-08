Migranti: Magi (+Europa), gravissimo se Guardia costiera nega sbarco Open Arms, Conte intervenga (3)

- "Insomma - continua il parlamentare - va chiarito una volta per tutte che il ministro dell'Interno non ha il potere di impedire lo sbarco, ha la prerogativa di indicare un porto di sbarco in funzione delle operazioni di accoglienza per l'identificazione e l'informativa sulla protezione, ma non quella di non indicarne nessuno. Il presidente Conte, che è intervenuto in maniera molto decisa sulla questione nella sua lettera a Salvini", conclude Magi, "si attivi subito in prima persona per consentire lo sbarco e il soccorso delle 134 persone a bordo della Open Arms, tra cui ci sono ancora diversi minori". (Com)