Trasporti: Di Scala (FI), con doglie senza biglietto? presto norma no-ticket per emergenze

- "Pretendere da una donna in preda alle doglie il biglietto del bus per l'ospedale, sempre a patto che lo si trovi agevolmente, è indegno di una città civile, qualsiasi essa sia. Da donna, ancorché impegnata nelle istituzioni, sono indignata: mi indigna il silenzio del sindaco di Napoli, mi indigna il silenzio delle istituzioni regionali". Lo ha dichiarato la consigliera regionale campana di Forza Italia, consigliere segretario della commissione Trasporti della Regione Campania, Maria Grazia Di Scala. "Quanto accaduto a Napoli è intollerabile: eticamente sbagliato comminarle la multa, moralmente sbagliato non annullargliela, viste le comprovate circostanze – ha sottolineato l'esponente di Forza Italia - Giusto il trasporto gratis agli studenti e alle forze dell'ordine, inconcepibile non prevederlo di fatto in caso di emergenza o urgenza sanitaria”. “Se c'è un vuoto normativo o regolamentare, siamo pronti, già immediatamente dopo la pausa estiva, a colmarlo con una adeguata norma regionale", ha concluso Di Scala. (Ren)