Difesa: presidente cileno Pinera passa in rassegna forze Armate schierate su frontiera Nord (3)

- Il decreto consente l'utilizzo delle Ff Aa congiuntamente con la polizia per "aumentare l'efficienza nella lotta contro il traffico di droga ed il crimine organizzato" ma limita ad ogni modo l'azione dei militari a compiti di vigilanza, di appoggio logistico, tecnologico e di trasporto. "Il narcotraffico ed il crimine organizzato sono nostri nemici e bisogna combatterli senza tregua, senza quartiere, senza concedere nessun vantaggio e utilizzando tutti gli strumenti a nostra disposizione", aveva detto Pinera annunciando il decreto, accompagnato dal ministro della Difesa, Alberto Espina. "Sono convinto che le nostre Forze Armate potranno dare un enorme contributo per proteggere meglio le nostre frontiere e per evitare che attraverso queste i narcotrafficanti e le narcomafie entrino droghe che avvelenano la nostra gioventù e distruggono la pace e la sicurezza dei nostri concittadini", aveva aggiunto. (segue) (Abu)