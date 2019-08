Difesa: presidente cileno Pinera passa in rassegna forze Armate schierate su frontiera Nord (4)

- "Il presidente mi ha chiesto di rendere operativa la collaborazione in materia di trasporto, logistica, strumenti elettronici e comunicazione", ha dichiarato da parte sua il ministro Espina. "La marina svolge questi compiti già da tempo nel nostro mare, l'unica cosa che cambia è che in ambito terrestre ci sarà una collaborazione più attiva ed una operatività congiunta dei tre rami delle Ff Aa", ha aggiunto. Il ministro ha d'altra parte escluso che i militari svolgano funzioni relative al controllo migratorio, un tema sensibile alla luce della forte pressione che esercita alle frontiere la migrazione proveniente dal Venezuela. "La questione della migrazione compete a Carabineros e Polizia, non alle Forze Armate", ha chiarito il ministro della Difesa, che ha quindi sottolineato che "il nostro compito sarà esclusivamente circoscritto alla lotta contro il narcotraffico ed il crimine organizzato". (Abu)