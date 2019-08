Germania: Merkel in Ungheria e Islanda il 19 e 20 agosto

- Il cancelliere tedesco Angela Merkel visiterà l'Ungheria e l'Islanda dal 19 al 20 agosto. Nella prima tappa Merkel assisterà alle celebrazioni per il 30mo anniversario del Picnic paneuropeo, un evento simbolico che segna lo smantellamento della cortina di ferro, nella città ungherese di Sopron. Successivamente il cancelliere tedesco parteciperà alla riunione del Consiglio nordico a Reykjavik, stando a quanto riferito dal portavoce del governo tedesco Steffen Seibert. "Con questo viaggio, il Cancelliere vuole esprimere il suo apprezzamento per il contributo speciale che l'Ungheria ha dato per favorire la liberazione e la riunificazione della Germania", ha detto Seibert. Durante la sua visita a Sopron, Merkel discuterà di questioni bilaterali e internazionali con il primo ministro ungherese Viktor Orban, ha aggiunto il portavoce. (segue) (Geb)