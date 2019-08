Milano: a breve incontro con società monopattini sharing e bando Comune

- È già stato fissato un incontro tra il Comune di Milano e tutte le società private noleggiano monopattini, in attesa che l’amministrazione approvi la delibera sulla micromobilità in sharing e definisca nelle prossime settimane il bando per i servizi in condivisione. Lo fa sapere Palazzo Marino in una nota, dopo che si è diffusa la notizia della diffida ricevuta nei giorni scorsi dagli operatori del settore. "La nostra priorità è garantire la sicurezza in strada dei cittadini. La micromobilità elettrica è una risorsa interessante per le città, ma monopattini, segway, hoverboard, skateboard, monoruote non sono un giocattolo e vanno regolamentati”, spiegano la vicesindaco Anna Scavuzzo e l'assessore alla Mobilità Marco Granelli. A fine luglio, quando è entrato in vigore il decreto del Ministero dei Trasporti sui monopattini elettrici, la giunta di Milano ha approvato una delibera che dà il via alla sperimentazione della micromobilità elettrica in città: monopattini, segway, hoverboard, skateboard e monoruote elettrici possono circolare, ma solo nelle aree pedonali e a velocità non superiore ai 6 chilometri orari. Nella delibera è previsto inoltre che la sperimentazione sia allargata a piste ciclabili, percorsi ciclabili e ciclopedonali e Zone 30 con limite di velocità a 20 chilometri orari, ma per questo si deve attendere la posa di circa 200 cartelli, come previsto dal decreto del ministro Toninelli, “sebbene - sottolinea la nota del Comune - “l'amministrazione avesse dato parere contrario a questo aggravio di procedure e di tempi”. (segue) (com)