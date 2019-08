Milano: a breve incontro con società monopattini sharing e bando Comune (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più complicata, invece, la situazione dei servizi di micromobilità elettrica in sharing, per cui - spiega Palazzo Marino - “è invece necessaria un'ulteriore regolamentazione”: l'amministrazione sta lavorando a una delibera che istituirà e disciplinerà il servizio e le caratteristiche degli operatori, così come espressamente previsto dal decreto. “In questo quadro - spiega la nota - anche a seguito di precedenti comunicazioni, è stata inviata nei giorni scorsi agli operatori già presenti con i loro veicoli in strada una lettera di diffida a proseguire l'attività, finché non siano approvati gli atti sulle prescrizioni a cui dovranno obbligatoriamente attenersi”. Tra queste, l’obbligo di comunicare con chiarezza all'utenza le regole della circolazione a Milano, le aree e la velocità consentite, gli assoluti divieti (come i marciapiedi o il contromano), l'obbligo di utilizzare il giubbotto catarifrangente la sera e il divieto di utilizzo per i minorenni, a eccezione di ragazzi tra i 16 i 18 anni con il patentino. Alle società sarà inoltre richiesto che i mezzi in strada siano dotati di luci e limitatori di velocità. (segue) (com)