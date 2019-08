Milano: a breve incontro con società monopattini sharing e bando Comune (3)

- “Milano partecipa alla sperimentazione con interesse ma anche con attenzione. Presto sarà pronto l'avviso attraverso il quale anche le società potranno richiedere l'autorizzazione a posizionare mezzi in condivisione sul territorio della città di Milano: autorizzazioni ad oggi o mai richieste o già negate, in quanto non ancora in vigore il Decreto”, annunciano Scavuzzo e Granelli, raccomandando in conclusione “a tutti coloro che utilizzano e utilizzeranno i monopattini di parcheggiarli con attenzione. Anche questa è una questione di sicurezza, poiché non devono intralciare il passaggio dei pedoni, in particolar modo di coloro che hanno difficoltà di deambulazione o che spingono carrozzine e passeggini. La strada è un bene di tutti". (com)