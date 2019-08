Argentina: crisi economica, governo congela prezzi benzine per 90 giorni (3)

- Nel frattempo, il colloquio avvenuto mercoledì 14 tra il presidente Macri ed il candidato del partito peronista, Alberto Fernandez, che con il 47,6 per cento delle preferenze ha trionfato alle primarie, ha portato una provvisoria calma nei mercati. Il peso ieri ha recuperato il 3,9 per cento sul dollaro attestandosi ad un valore attorno a 60 (valeva 43 prima delle elezioni), così come l'indice Merval della borsa di Buenos Aires ha segnato un +3,7 per cento. In calo anche il differenziale sui titoli del Tesoro statunitense, il cosiddetto indice di "rischio paese". L'indice rilevato da Jp Morgan, che prima delle elezioni era attestato sugli 800 punti, dopo aver sforato quota 1900, è sceso ieri a 1738. Parallelamente si sono mostrati in ripresa ieri anche i titoli di Stato argentini, soprattutto per quanto riguarda le emissioni in dollari, con un massimo del +27,2 per cento per il Bonar 2024 es un minimo del +12 per cento per il buono a cento anni. (segue) (Abu)