Polonia: ministro Difesa Blaszczak a Berlino, il Nord Stream 2 resta una minaccia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Blaszczak non ha celato a Kramp-Karrenbauer le preoccupazioni per il progetto Nord Stream 2. "Le ho detto chiaramente che ci sono reali minacce legate alle politiche di Vladimir Putin, che spesso usa le forniture energetiche come un'arma. Ce ne sono esempi da anni, come quando la Russia ha chiuso i rubinetti delle forniture di gas all'Ucraina", ha messo in guardia il ministro della Difesa polacco. A proposito del progetto di sviluppo di un carro armato franco-tedesco, Blaszczak ha affermato che esso va accelerato e inserito nella cornice della Cooperazione strutturata permanente Ue (Pesco) al fine di ottenere fondi comunitari. Si è parlato anche della proposta di esercizi militari condivisi dell'esercito polacco e della Bundeswehr tedesca. La conversazione con Kramp-Karrenbauer non ha invece toccato l'eventuale partecipazione di truppe polacche alla missione militare nello stretto di Ormuz. (Geb)