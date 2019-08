Animali: Borrelli e Peretti (Verdi), noi parte civile contro medico che trascina cane dietro auto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La tutela degli animali appartiene ad ogni essere umano civile. Chiediamo una pena durissima nei confronti del medico di Minturno acciuffato a Villa Literno mentre circolava, a velocità sostenuta, con la sua auto con un cane legato nella parte posteriore. L'ha trascinato per diversi metri, causandogli ferite, prima di essere bloccato. Un delinquente a tutti gli effetti. Come si può solo pensare di trascinare un cane come se fosse un sacco?". Lo hanno dichiarato Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale campano dei Verdi e Vincenzo Peretti, coportavoce regionale dei Verdi. "Ed è grave pensare che questo soggetto di professione fa il medico. Segnaleremo – hanno aggiunto Borrelli e Peretti – questa vergognosa storia anche all'ordine dei medici affinché vengano presi dei seri provvedimenti: una persona che trascina un cane dietro l'auto di certo non ha la sensibilità necessaria per prendersi cura delle persone”. “I Verdi si costituiranno parte civile contro questo cialtrone sperando di ottenere la pena più alta possibile. Questa gentaglia merita condanne pesantissime", hanno concluso. (Ren)