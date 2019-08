Migranti: presidente Parlamento Ue su Open Arms, consentire sbarco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Parlamento dell’Unione europea, David Sassoli, ha chiesto lo sbarco immediato per i migranti che si trovano da 14 giorni a bordo della nave della organizzazione non governativa spagnola Open Arms. "Oggi la mia segreteria è entrata in contatto con il comandante della missione Open Arms che ci ha descritto condizioni al limite del sopportabile. La situazione è diventata drammatica", riferisce Sassoli in una nota. "Gli immigrati - continua il presidente dell'Europarlamento - sono bloccati sulla nave da 14 giorni a un chilometro dal porto di Lampedusa, cedendo ad atti di autolesionismo e perdendo la percezione della realtà. Le condizioni igieniche a bordo sono ormai precarie ed è necessario consentire immediatamente lo sbarco”. Il presidente del Parlamento europeo ha aggiunto: “Auspico che le autorità italiane capiscano la gravità e l'urgenza umanitaria a bordo della nave consentendo loro di entrare in porto oggi stesso".(Res)