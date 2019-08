Sicurezza: per ferragosto intensificati i controlli nelle stazioni del Lazio, 2 arresti a Roma

- Anche nel Lazio attenzione massima delle forze dell’ordine nelle stazioni ferroviarie in occasione delle partenze per ferragosto. 3601 identificati, 2 arrestati, 22 denunciati in stato di libertà, 95 pattuglie impiegate a bordo treno per 215 treni scortati, 18 contravvenzioni amministrative di cui 9 in materia ferroviaria. Questo il bilancio dell'attività messa in campo dalla Polizia di Stato che ha visto l'intensificazione dei servizi istituzionali e l'impiego su tutto il territorio regionale di 369 pattuglie e 95 pattuglie nei servizi a bordo treno. 37, invece, i servizi antiborseggio in abiti civili svolti al fine di contrastare i furti. (segue) (Rer)