Sudan: Amnesty International ribadisce, Bashir deve rispondere di crimini contro l'umanità

- L'ex presidente sudanese Omar al-Bashir, contro il quale si apre domani un processo per corruzione, deve affrontare la giustizia anche per crimini commessi contro il diritto internazionale, fra i quali genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra. Lo dice in una nota Amnesty International, invitando ad accertare tutte le responsabilità dell'ex capo dello Stato deposto ad aprile dopo 30 anni al potere. Il direttore della ong per l'Africa orientale, il Corno e i Grandi Laghi, Joan Nyanyuk, definisce nondimeno il processo che sta per aprirsi come "un passo positivo" verso la responsabilità degli atti commessi da Bashir. Lo scorso 13 maggio, l'ex presidente è stato anche accusato di incitamento e coinvolgimento nell'uccisione di manifestanti. (segue) (Res)