Torino: Pragelato, stasera "Pillole ….di memoria" a Soucheres Basses

- L’associazione “La Flammë ‘d Lâ Stîëra” organizza un doppio appuntamento a chiusura della settimana di Ferragosto a Soucheres Basses, frazione alpina di Pragelato (Torino). Oggi, venerdì 16 agosto, alle ore 21 presso Casa Grande di Soucheres Basses, è in programma "Pillole ….di memoria", una chiacchierata sulle caratteristiche e curiosità della nostra capacità di ricordare. A cura di a cura di Bruna Cortese. Domani, sabato 17 agosto, dalle ore 15.30 spazio a "Carta, Cartoncino e Fantasia" laboratorio per i più piccoli ma capace di stupire anche i più grandi a cura di Marina Chapelle. Entrambi gli eventi sono a partecipazione libera e si svolgeranno nel salone di Casa Grande, via della Cappella, nel borgo vecchio di Soucheres Basses a Pragelato (Rpi)