Governo: Brunetta, Forza Italia lavora a centrodestra unito e responsabile

- Il deputato e responsabile economico di Forza Italia, Renato Brunetta, scrive in una nota che "noi di Forza Italia non ci saremo in un eventuale governo dell’uomo solo al comando, ma costruiremo assieme a tutte le forze politiche di centrodestra responsabili un'altra Italia, un centrodestra forte, responsabile e vincente, perché il Paese ha bisogno di questo. Non ci presteremo", conclude il parlamentare, "a nessun avventurismo estremista di destra, sovranista, populista".(Com)