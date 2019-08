Bosnia: avvio riparazione raffineria Brod rinviato all'anno prossimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riparazione degli impianti della raffineria di petrolio di Brod, in Bosnia-Erzegovina, devastati lo scorso anno dall'incendio, non inizierà prima dell'anno prossimo. Lo ha affermato oggi il presidente dell'Organizzazione sindacale della raffineria Djordje Cvjetkovic al sito di informazione "Capital". La raffineria ha interrotto la produzione il nove gennaio dopo un incendio che ha devastato uno degli impianti. Precedentemente, la compagnia russa Neftegazinkor, che detiene circa l'80 per cento delle azioni, ha annunciato che la produzione riprenderà nel mese di gennaio del 2020. (Bos)