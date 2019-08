Georgia: ministro Esteri Zalkaliani, sospesa costruzione barriere artificiali a Gugutiantkari

- I tentativi di erigere delle barriere artificiali a Gugutiantkari, villaggio georgiano nei pressi della linea di demarcazione con l’Ossezia del Sud, sono stati sospesi grazie all’intervento dello Stato. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri georgiano Davit Zalkaliani durante un briefing con la stampa. Secondo Zalkaliani, lo Stato ha utilizzato tutti gli strumenti disponibili non appena sono state diffuse le informazioni sul tentativo di fortificare la linea di demarcazione fra il territorio georgiano e la regione occupata al fine di prevenire un'escalation della tensione. "Monitoriamo costantemente la situazione sul terreno. Rimaniamo in contatto con i nostri partner internazionali e chiediamo alla Federazione Russa per porre fine alla sua politica illegale contro la Georgia", ha detto Zalkaliani. L’Ossezia del Sud è un territorio de facto occupato e fuori dal controllo delle autorità di Tbilisi pur essendo riconosciuto internazionalmente sotto la sovranità georgiana. (Res)