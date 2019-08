Puglia: Stea su raccolta differenziata, più attenzione da Amministrazioni e cittadini

- “Più informazione da parte delle amministrazioni comunali e più attenzione da parte dei cittadini”. È questo l’appello dell’assessore regionale della Puglia all’Ambiente, Gianni Stea, che ha sottolineato l’importanza di una corretta raccolta differenziata dell’organico. “Purtroppo sempre più spesso ci troviamo in difficoltà – ha denunciato - sia per il trasferimento dei rifiuti fuori Regione, sia per il conferimento nei centri pugliesi a causa di elevati livelli di impurità che annullano gli effetti della fondamentale raccolta differenziata”. “Al contempo però – ha evidenziato l’assessore - abbiamo notato anche una indubbia maggiore attenzione da parte degli utenti per quanto riguarda la differenziazione dei rifiuti. Accade però che questa sacrosanta attenzione alla tutela dell’ambiente e finalizzata ad un corretto ciclo conclusivo dei rifiuti, non porti ai risultati sperati proprio per la scarsa informazione che ancora vige in materia di differenziata. Con il risultato che l’organico che presenta elevate quantità di impurità non viene accettato dai centri di raccolta”. “Da qui l’appello ai cittadini pugliesi e ai tanti turisti presenti sul territorio a una maggiore attenzione. Mentre chiedo alle amministrazioni comunali, che ringrazio per l’impegno mostrato finora, un ulteriore sforzo per meglio comunicare le corrette regole di conferimento”, ha concluso Stea. (Ren)