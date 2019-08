Kazakhstan: Nazarbayev, partito Nur Otan intensifichi preparativi per elezioni parlamentari

- Il primo presidente del Kazakhstan e leader della nazione, Nursultan Nazarbayev, ha esortato il partito di governo Nur Otan a intensificare i preparativi per le elezioni del Majilis, la camera bassa del parlamento di Nur-Sultan. È quanto riferisce l’agenzia di stampa “Kazinform”, secondo cui Nazarbayev si è espresso in tal senso durante la riunione odierna del direttivo del Nur-Otan cui ha partecipato anche il presidente kazakho, Kassym-Jomart Tokayev. Il partito riunirà il consiglio politico in sessione estesa il 21 agosto per proseguire il dibattito interno sulla prossima tornata elettorale. (Res)