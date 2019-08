Congo-Kinshasa: nuovo governo sarà annunciato a partire dal 19 agosto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prossimo governo sarà composto da 65 ministri oltre al primo ministro designato Sylvestre Ilunkamba. È quanto reso noto in conferenza stampa dai negoziatori Jean-Marc Kabund e Nehemiah Mwilanya, che hanno consegnato a fine luglio una prima lista dei ministri al premier designato. In base all’accordo, 42 caselle ministeriali andranno saranno occupate dalla coalizione(Fronte comune per il Congo (Fcc) dell’ex presidente Joseph Kabila e 23 dall'alleanza Cach del presidente in carica Felix Tshisekedi. Ilunkamba è stato nominato primo ministro lo scorso 20 maggio dopo le dimissioni del premier uscente Bruno Tshibala. Ilunkamba è un politico di lungo corso che ha ricoperto diversi incarichi ministeriali dagli anni '80 fino ai primi anni '90, tra cui quello di ministro delle Finanze e della Pianificazione, oltre a ricoprire l’incarico di consigliere economico e finanziario alla presidenza. La nomina di un nuovo premier era stata rinviata a lungo a causa delle divergenze tra il presidente Tshisekedi, vincitore delle elezioni presidenziali del 30 dicembre, e il suo predecessore Kabila, il cui partito Fcc continua a controllare la maggioranza dei seggi in parlamento. (segue) (Res)