Roma: incendio lungo i binari, traffico ferroviario sospeso per un'ora fra Lanuvio e Velletri

- Per un incendio in prossimità dei binari, il traffico ferroviario fra Lanuvio e Velletri, sulla linee Roma - Velletri - Albano - Frascati, è stato sospeso per circa un’ora dalle 15.25 di oggi. A diffondere la notizia Rfi che ha poi comunicato la riattivazione del servizio introno alle ore 16.25. Nel corso dell’interruzione sei regionali sono stati limitati nel percorso. (Rer)