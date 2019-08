Slovacchia: Sp, Spolu, Per la gente e Kdh promettono rottura rapporti tra politica e polizia

- I partiti Slovacchia progressista (Sp), Spolu, Per la gente (Za ludi) e il Movimento cristiano democratico (Kdh), promettono che, se dovessero formare un governo di coalizione all'indomani delle prossime elezioni, daranno la priorità a interrompere i malsani rapporti che legano alcune personalità tra le forze dell'ordine, la magistratura, la politica e la criminalità organizzata. Lo rende noto l'agenzia di stampa "Tasr", che dà conto della firma di una dichiarazione condivisa da parte dei leader di queste forze politiche. "Garantiamo che la polizia non agirà mai in favore di persone sospettate di gravi reati, né abuserà del suo ruolo nei confronti di cittadini, giornalisti e politici", si legge nel comunicato congiunto. (segue) (Vap)