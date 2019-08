Slovacchia: Sp, Spolu, Per la gente e Kdh promettono rottura rapporti tra politica e polizia (2)

- "Faremo di tutto per ripulire e distruggere ogni legame tra i vecchi oligarchi, la vecchia politica, le procure, i tribunali e la polizia", ha detto il leader di Sp, Michal Truban. Gli ha fatto eco il presidente di Spolu, Miroslav Beblavy, che chiede "agli investigatori, ai pubblici ministeri, ai giudici di non avere paura" perché hanno "il supporto della società slovacca". Sulla stessa linea d'onda il leader del Kdh, Alojz Hlina, che si dice contento del fatto che stia emergendo un'alternativa alla vecchia politica. L'ex presidente slovacco e leader di Per la gente, Andrej Kiska, ha dichiarato invece che gli scandali sui legami tra politica, giustizia e criminalità hanno minato la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. (Vap)