Speciale infrastrutture: Nord Macedonia, governo al lavoro su connessioni stradali con Bulgaria

- Il governo di Skopje, parallelamente al miglioramento dei rapporti bilaterali tra Macedonia del Nord e Bulgaria, sta lavorando attivamente per il miglioramento delle connessioni stradali con il paese ai confini orientali. L'autorità statale per la gestione delle strade della Macedonia del Nord sta lavorando sulla ricostruzione della strada tra Rankovce e Kriva Planka, tratta di 21 chilometri lungo l'ottavo Corridoio paneuropeo; i lavori, per un costo di 2,6 milioni di euro, dovrebbero essere completati entro la fine dell'anno secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa "Meta.mk". A seguire dovrebbero iniziare i lavori lungo la tratta che collega Kumanovo a Rankovce. Altra opera che sarà avviata è quella di una nuova superstrada tra Rankovce e Kriva Palanka, da completare per la metà del 2021; inoltre sarà allargata la sezione tra Kriva Planka e il valico di frontiera di Deve Bair, anche grazie ai finanziamenti della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo. (Mas)