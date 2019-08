Speciale infrastrutture: Georgia, incaricato d'affari Usa, continuiamo a sostenere progetto porto di Anaklia

- Gli Stati Uniti sostengono fortemente il progetto del porto georgiano di Anaklia. Lo ha affermato l’incaricato d’affari statunitense, Elisabeth Rood, all’agenzia di stampa “Interpressnews”. "Gli Stati Uniti continuano a ritenere che il progetto del porto di Anaklia sia un progetto molto importante per lo sviluppo economico della Georgia e per la realizzazione del suo potenziale come hub commerciale e di trasporto. Continuiamo a ritenere che questo progetto dovrebbe essere completato con investimenti statunitensi. Potrebbe essere un partenariato strategico molto forte tra gli Stati Uniti e la Georgia nella sfera economica”, ha affermato l’incaricato d’affari. Le dichiarazioni di Rood giungono dopo il gruppo statunitense Conti ha annunciato la decisione di lasciare il consorzio impegnato nei lavori di costruzione del porto. (Res)