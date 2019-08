Speciale infrastrutture: Serbia, presidente Vucic conferma nome "Milos il Grande" per tratta Corridoio 11

- Il presidente della Serbia Aleksandar Vucic ha confermato che la tratta serba del Corridoio 11 sarà chiamata "Milos il Grande". Secondo quanto riporta oggi la stampa locale, Vucic ha detto che "non c'è idea migliore" rispetto al nome del principe serbo per denominare la nuova autostrada. Il ministro delle Infrastrutture della Serbia, Zorana Mihajlovic, ha visitato il 13 agosto i cantieri lungo la sezione Obrenovac-Ljig del cosiddetto Corridoio autostradale 11. Il ministro ha voluto così verificare personalmente lo stato dei lavori in vista dell'apertura al traffico prevista per il 18 agosto. "Oggi sono qui per verificare fino a dove siamo arrivati con i lavori e per avere conferma che tutto sarà pronto per l'apertura al traffico dell'autostrada domenica prossima. Il ministero è qui, così come ha fatto finora, per fornirvi l'indispensabile sostegno", ha detto il ministro ai rappresentanti degli esecutori dei lavori. (Seb)