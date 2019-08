Governo: Gallo (M5s), Salvini ha bisogno di recupero. Rinchiudetelo

- "Rinchiudetelo in qualche posto. Ha veramente bisogno di aiuto, di una comunità di recupero, altro che restare ministro”. Così in un post su Facebook Luigi Gallo, presidente della commissione Cultura del Movimento 5 stelle della Camera dei deputati in merito alla dichiarazione di Salvini sul non aver mai detto a Conte di staccare la spina. (Ren)