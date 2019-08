Russia-Ucraina: confermata proroga tre mesi detenzione per sei marinai coinvolti in scontro Kerch

- Un tribunale di Mosca ha confermato la proroga di tre mesi di arresto per sei dei 24 marinai ucraini arrestati nello Stretto di Kerch lo scorso 25 novembre per aver attraversato illegalmente il confine marittimo russo. E’ quanto riferito dall’agenzia di stampa “Sputnik”. A luglio, la corte di Lefortovo a Mosca ha accolto la richiesta del Servizio per la sicurezza federale russo (Fsb) che chiedeva di prorogare i termini di arresto dei sei marinai per tre mesi. "La sentenza del tribunale di Lefortovo del 17 luglio è stata mantenuta invariata, la richiesta non è stato concesso", ha dichiarato il giudice. Il 25 novembre 2018, due piccole navi corazzate della marina ucraina, Berdyansk e Nikopol, insieme al rimorchiatore Yany Kapu hanno attraversato il confine marittimo russo nel Mar Nero, ignorando gli avvertimenti della guardia costiera russa, che ha finito per arrestare 22 marinai e due membri del Servizio di sicurezza ucraino che erano a bordo delle navi. (Rum)