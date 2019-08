Governo: Brunetta (FI), da irresponsabili aprire una crisi al buio

- Per Renato Brunetta "è da irresponsabili aprire una crisi al buio in piena crisi economica, con la recessione in atto in Germania ma anche in Gran Bretagna, con l' Olanda a crescita zero e con la guerra dei dazi che continua e che quindi porterà a un rallentamento della crescita certamente anche della Cina, che è l'antagonista più rilevante”. Lo scrive in una nota il deputato e responsabile economico di Forza Italia.(Rin)