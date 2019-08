Municipio Roma IV: Raggi, riqualificata area mercato San Romano, sarà vera piazza per cittadini

- Nel municipio IV di Roma è stata riqualificata l'area di Portonaccio II, meglio nota come San Romano, con interventi di adeguamento e messa in sicurezza dell’impianto elettrico, bagni e pavimenti. Inoltre sono stati imbiancati gli interni e ripulite le facciate esterne. A comunicarlo, in un post su Facebook, la sindaca di Roma Virginia Raggi che spiega: "Stiamo rilanciando i mercati rionali come spazi vitali non solo per i commercianti ma anche per i cittadini. È un impegno che stiamo portando avanti con determinazione e investimenti importanti in tutta la città. In particolare, grazie al lavoro di Roberta Della Casa presidente del IV municipio, siamo riusciti a riqualificare l’area di Portonaccio II, meglio nota come San Romano". Raggi aggiunge che si è trattato di "un lavoro importante che ha portato alla rigenerazione di un’ampia struttura che, oltre ai banchi degli operatori, a breve offrirà uno sportello anagrafico potenziato e una vera e propria piazza per accogliere i cittadini. Uno spazio che resterà aperto anche oltre gli orari del mercato e che, grazie anche alla presenza di un videoproiettore, potrà ospitare spettacoli ed eventi". (Rer)