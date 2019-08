Speciale difesa: attentato suicida in Ciad, morti cinque civili e un militare

- Almeno sei persone sono morte nel Ciad occidentale dopo che una donna suicida si è fatta esplodere. Lo ha riferito una fonte dell'esercito, precisando che l'attacco si è verificato nel distretto di Kaiga-Kindjiria e che fra le vittime c'è un militare. L'attacco è stato attribuito al gruppo jihadista Boko Haram, benché per il momento questo non sia stato rivendicato. Il distretto di Kaiga-Kinjiria si trova nella provincia di Lac, regione vicina al confine con il lago Ciad e condivis con Camerun, Niger e Nigeria. Dal 2018 Boko Haram ha effettuato almeno 10 attacchi transfrontalieri in Ciad, colpendo principalmente le posizioni dell'esercito. (Res)