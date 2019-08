Speciale difesa: Siria, droni militari turchi operativi in aerea futura zona sicurezza nel nord est

- I droni militari turchi hanno iniziato ad operare nella Siria settentrionale nella zona in cui Turchia e Stati Uniti hanno concordato la settimana di creare una zona di sicurezza volta a monitorare le zone attualmente sotto il controllo delle Forze democratiche siriane (Fds), le milizie curdo-arabe alleate della Coalizione internazionale contro lo Stato islamico. Lo ha annunciato il ministero della Difesa turco in un comunicato stampa. L’avvio dei pattugliamenti è stato annunciato mentre a Sanliurfa sono in corso dallo scorso 12 agosto i colloqui tra delegazioni militari di Stati Uniti e Turchia per istituire un centro operativo congiunto per stabilire estensione e modalità di monitoraggio della zona di sicurezza. (segue) (Res)