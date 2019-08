Speciale difesa: Messico, governo pronto a costruire caserme per la nuova Guardia nazionale

- Dalla prossima settimana in Messico prenderanno formalmente il via i lavori per realizzare 81 caserme della Guardia nazionale (Gn), il nuovo corpo voluto dal presidente Andres Manuel Lopez Obrador come elemento centrale della strategia di sicurezza. Lo ha detto il comandante della Gn, Luis Rodriguez Bucio, presentando alcuni dati relativi ai primi mesi di attività. Al momento sono oltre 58 mila elementi dispiegati sul territorio nazionale nel tentativo di governare gli alti indici di violenza che si registrano da anni. Oltre 5.800 reclute non sono riuscite a superare la prova d'ingresso, ha detto Bucio accompagnando il presidente Lopez Obrador nella sua tradizionale conferenza stampa quotidiana. Una selezione, riporta il quotidiano "Milenio" fatta sulle persone in sovrappeso, quelle fuori forma fisica e su chi ha fatto un eccessivo ricorso ai tatuaggi. (Mec)