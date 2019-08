Speciale difesa: Brasile, compagnia aeronautica Embraer registra primo trimestre in attivo dopo cinque in perdita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aeronautica brasiliana Embraer ha registrato un utile netto di 26,1 milioni di real (5,8 milioni di euro) nel secondo trimestre del 2019. Nello stesso periodo dello scorso anno la società aveva registrato una perdita per 485 milioni di real (108 milioni di euro). Nel primo trimestre del 2019, la perdita era stata di 160,8 milioni di real (37 milioni di euro). Il secondo trimestre 2019 ha rappresentato il primo in attivo dopo cinque in perdita consecutivi. L'ultimo risultato positivo era stato registrato nel quarto trimestre del 2017, quando la società aveva realizzato un profitto 147,1 milioni di real (33 milioni di euro). (Brb)