Tpl Roma: Pedica (Pd), Raggi dia numeri macchinette biglietti Atac rotte oltre che di multe

- "Raggi continua a dare i numeri delle multe sugli autobus. La sindaca perché non dice anche quanti sono gli autobus rotti che sono rimasti fermi nelle rimesse? E perché non dà anche le cifre delle macchinette guaste, visto che spesso neanche si può timbrare il biglietto?". È quanto afferma Stefano Pedica, esponente del Pd in riferimento a un post su Facebook della sindaca di Roma che ricordava stamattina i numeri del contrasto all'evasione dei biglietti diramati da Atac alcuni giorni fa. "Come al solito i 5 stelle girano intorno al problema senza risolverlo mai - aggiunge Pedica -. Va bene la lotta ai portoghesi, ma prima la sindaca si assicuri che gli autobus passino e che la gente riesca a prenderli, dal momento che sono sempre strapieni. Basta con gli spot, la realtà è sotto gli occhi di tutti". (Com)