Violenza donne: Morrone (Lega) su Codice rosso, prime denunce, questa è la giustizia che vogliamo

- Il sottosegretario alla Giustizia della Lega, Jacopo Morrone, afferma in una nota che "grazie a Codice rosso quattro donne (in Calabria, in Liguria e una minorenne in Friuli-Venezia Giulia), che nelle ultime 48 ore hanno denunciato violenze, sono state ascoltate e ai loro aguzzini sono state applicate le prime misure cautelari. Felice di aver lavorato con i ministri Salvini e Bongiorno a Codice rosso, la legge dalla parte dei più deboli e di tutte le donne che trovano il coraggio di denunciare le violenze subite. Questa è la giustizia che vogliamo", conclude l'esponente del Carroccio, "una giustizia certa e veloce".(Com)